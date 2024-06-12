Ek vergi için son 24 saat. Türkiye'den sonra sıra onlara da geldi

ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN PAYI HIZLA YÜKSELDİ

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çinli üreticilerin payı hızla yükseliyor. Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve devlet tarafından sübvanse edilen elektrikli otomobiller, Avrupa pazarında diğer rakiplerine kıyasla büyük bir avantaj sağlıyor.

2019 yılında Avrupa Birliği (AB) pazarında yüzde 1'in altında olan Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin pazar payı, günümüzde yüzde 8'e ulaştı. Uzmanlar, bu oranın önlem alınmaması durumunda daha da artacağını öngörüyor. Çinli üreticilerin sunduğu elektrikli otomobillerin fiyatları, Avrupa'da üretilen benzer modellere kıyasla yüzde 20 daha düşük seviyelerde. Çin'de BYD, SAIC, Geely gibi yerli markaların yanı sıra Tesla ve diğer bazı Avrupa şirketlerinin de üretim yaptığı biliniyor.

