Ek vergi için son 24 saat. Türkiye'den sonra sıra onlara da geldi

Ek vergi için son 24 saat. Türkiye'den sonra sıra onlara da geldi
Kaynak: AA

Avrupa Birliği (AB), Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ek vergi getirmeye hazırlanıyor.

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Ek vergi için son 24 saat. Türkiye'den sonra sıra onlara da geldi 1

Çinli markaların Avrupa pazarında hızlı bir şekilde büyümesi ve elektrikli araç satışlarında önemli bir pay elde etmesi, AB'yi harekete geçirdi. Bu bağlamda, AB'nin Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 10 ila 25 arasında değişen ilave vergi uygulaması bekleniyor.

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Ek vergi için son 24 saat. Türkiye'den sonra sıra onlara da geldi 2

Geçtiğimiz dönemde Türkiye, AB ve ABD'nin benzer uygulamalarına paralel olarak, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 40 oranında ek vergi getirmişti. Bu adımın ardından AB'nin de benzer bir yol izleyeceği ve Çinli elektrikli araç üreticilerine yönelik vergileri artıracağı belirtiliyor.

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Ek vergi için son 24 saat. Türkiye'den sonra sıra onlara da geldi 3

AB Komisyonu, Çin'in elektrikli otomobil üreticilerine sağladığı devlet sübvansiyonlarını incelemek üzere başlattığı soruşturma çerçevesinde, bu hafta içerisinde önemli kararlar alacak. Çarşamba günü resmi olarak açıklanması planlanan bu kararlar kapsamında, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanacak geçici ek gümrük vergisinin de duyurulması bekleniyor. Bu tedbirlerin, Avrupa pazarındaki yerli üreticileri korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla alındığı ifade ediliyor.

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Ek vergi için son 24 saat. Türkiye'den sonra sıra onlara da geldi 4

ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN PAYI HIZLA YÜKSELDİ

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çinli üreticilerin payı hızla yükseliyor. Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve devlet tarafından sübvanse edilen elektrikli otomobiller, Avrupa pazarında diğer rakiplerine kıyasla büyük bir avantaj sağlıyor.

2019 yılında Avrupa Birliği (AB) pazarında yüzde 1'in altında olan Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin pazar payı, günümüzde yüzde 8'e ulaştı. Uzmanlar, bu oranın önlem alınmaması durumunda daha da artacağını öngörüyor. Çinli üreticilerin sunduğu elektrikli otomobillerin fiyatları, Avrupa'da üretilen benzer modellere kıyasla yüzde 20 daha düşük seviyelerde. Çin'de BYD, SAIC, Geely gibi yerli markaların yanı sıra Tesla ve diğer bazı Avrupa şirketlerinin de üretim yaptığı biliniyor.

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Ek vergi için son 24 saat. Türkiye'den sonra sıra onlara da geldi 5

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen yıl eylül ayında yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillerin inceleneceğini duyurmuştu. Von der Leyen, elektrikli araçların Avrupa için büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Küresel pazarlar artık daha ucuz Çin elektrikli otomobilleriyle dolup taşıyor. Çin elektrikli otomobillerinin fiyatları, devasa devlet sübvansiyonları sayesinde yapay olarak düşük tutuluyor. Bu durum pazarımızın işleyişini bozuyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Ek vergi için son 24 saat. Türkiye'den sonra sıra onlara da geldi 6

Bu açıklamanın ardından, AB Komisyonu ekim ayında Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillerle ilgili resmi bir soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturmanın amacı, Çinli otomobil üreticilerinin haksız rekabet yaratarak Avrupa pazarındaki dengeleri nasıl etkilediğini tespit etmek ve bu duruma karşı gerekli önlemleri almaktı. Bu çerçevede, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik ek vergiler ve diğer ticaret önlemlerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

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Ek vergi için son 24 saat. Türkiye'den sonra sıra onlara da geldi 7

DESTEK VE SÜBVANSİYONLAR İNCELENİYOR

AB, hangi ülkenin markası olduğuna bakmaksızın Çin'de üretilip Avrupa'ya gönderilen elektrikli otomobillere sağlanan destek ve sübvansiyonları mercek altına alıyor. Soruşturmanın, Çin menşeli elektrikli araçların sübvanse edildiği ve bu durumun AB sanayisine zarar verdiğini ortaya koyması bekleniyor. Böyle bir sonucun çıkması halinde, Çin'den gelen ve sübvansiyon alan elektrikli otomobillere ek gümrük tarifeleri uygulanması gündeme gelecek.

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Ek vergi için son 24 saat. Türkiye'den sonra sıra onlara da geldi 8

AB Komisyonunun, bu hafta içinde Çin'e elektrikli araç ithalatına geçici gümrük vergisi uygulama kararı alacağını bildirmesi bekleniyor. Bu adımın, Pekin ile AB arasında bir ticari sürtüşme başlatabileceği öngörülüyor. Çin'in de misilleme olarak bazı Avrupa ürünlerine benzer vergiler getirmesi olasılığı yüksek. Geçici tarifelerin kalıcı hale getirilmesi için ise AB üye ülkelerinin onayı gerekecek.

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Ek vergi için son 24 saat. Türkiye'den sonra sıra onlara da geldi 9

YÜZDE 25 İLAVE VERGİ BEKLENİYOR

AB, halihazırda Çin'in elektrikli otomobillerine yüzde 10 oranında gümrük vergisi uyguluyor. Tedbir çerçevesinde yüzde 10 ila 25 arasında ilave verginin konulması öngörülüyor.

Çin uzun süredir otomotiv sektörünü sübvanse etmediğini, çok verimli üretim gerçekleştirdiğini, ihracatının, batı ülkelerinin yeşil hedeflerine ulaşmasına yardımcı olduğunu savunuyor.

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Ek vergi için son 24 saat. Türkiye'den sonra sıra onlara da geldi 10

ABD YÜZDE 100 VERGİ KOYDU

Bu alanda ABD de ek vergi kararı almıştı. ABD yönetimi, geçen ay Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillerdeki tarife oranını 4 kat artırarak yüzde 100'e yükseltmişti.

Türkiye de yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı seviyesinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar vermişti.

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Ek vergi için son 24 saat. Türkiye'den sonra sıra onlara da geldi 11
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