İktidar 'Terörsüz Türkiye' adımları ve 'Yeni Anayasa' çağrılarına devam ederken, geçinemeyen vatandaşlar ve muhalefet 'erken seçim' istemeye devam ediyor. Anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı.

'İKTİDAR MEDYASININ YOĞUN PROPAGANDA ATAĞI'

Gazeteci Ertuğrul Özkök 10haber'deki bugünkü yazısında 'Bir sosyolog olarak, özellikle iktidar medyasının çok yoğun bir propaganda atağına kalktığı günlerde, yarattığı özel başarı havasının, anketlere nasıl yansıdığını görmeye çalışıyorum' ifadelerini kullanarak 'Ekim ayı bu açıdan çok anlamlıydı' dedi.

İktidarın Ekim ayında ABD Başkanı Donald Trump ve Gazze diplomasisiyle ilgili çok güçlü ve etkili iki dış politika atağı olduğunu söyleyen Özkök, muhalefet için de Ankara seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş hakkında “Soruşturma izni” istenmesi ve İstanbul’un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ortaya atılan 'Casusluk iddiası'nın önemine dikkat çekti.

PANAROMA VE KONDA'NIN EKİM ANKETİ SONUÇLARI

Özkök yazısında "Her ay güvendiğim iki kamuoyu anket şirketinin sonuçlarını yakından izliyorum" diyerek Panaroma ve Konda'nın ekim ayı sonuçlarını duyurdu.

Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekim ayındaki dış politika atağı oy olarak ne AKP'ye ne Cumhurbaşkanına yansıdı. Türkiye'de hala üç kişiden ikisi İmamoğlu ve Yavaş'a davalarını siyasi buluyor.

CHP’nin oy oranı, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın durumu, Trump ve Gazze diplomasisinin AKP'ye nasıl yansıdığı, hükümetin en başarılı ve en başarısız bakanları anket sonuçlarında kendini gösterdi.

Özkök'ün gündem olan anket yazısı şöyle

"Panaroma’ya göre iki dış başarı AKP’ye hiçbir şey getirmemiş. Panaroma’ya göre, Ekim’deki dış politika atağı bugün seçim olsa AKP’nin alacağı oyu, Eylül ayına göre hiç etkilememiş.

Ancak geçen ay CHP için “Yüzde 40’a doğru gidiyor” demiştim. Bu gidişi bir tık duraklatmış.

BUGÜN SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?

“Bugün seçim yapılsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verilen cevaplar şöyle:

CHP: Yüzde 35.8

AKP: Yüzde 34.4

Yani: Bu bir ayda CHP 0.8 puan kaybederek yüzde 36.6’dan yüzde 35.8’e gerilemiş. AKP ise 0.1 puan alarak yüzde 34.3’den yüzde 34.4’e yükselmiş.

Ancak Konda’ya göre durum tersi.

Eylül ayından beri çok küçük farkla AKP önde.

İKTİDAR MEDYASININ 'ASRIN LİDERİ' PROPAGANDASI HİÇ ETKİLİ OLMAMIŞ

Bunun anlamı şu:

İktidar medyası tarafından “Dünya çapında başarı” olarak nitelenen bu iki olay vatandaşın oy verme eğiliminde neredeyse hiç değişikliğe yol açmamış.

Konda Genel Müdürünün değerlendirmesi: ‘Bir tık’

Konda Genel Müdürü Aydın Erdem’e göre ise, bu olay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onay oranında bir “tık” yükselmeye yol açmış.

Benim yorumum da şu:

“Asrın lideri” yakıştırması belki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajını konsolide ediyor, ama bunun oya yansıması öyle olmuyor.

Panaroma araştırma direktörünün değerlendirmesi: CHP istikrarlı biçimde önde

Panaroma Araştırma direktörü Osman Sert’in değerlendirmesi şöyle: “AK Parti ile CHP arasındaki rekabetin trendine bakıldığında, Mart ayından bu yana, son sekiz aydır -Haziran ayında ölçülen çok yakın değerler istisna olarak görüldüğünde- CHP AK Parti’den daha fazla oy almaktadır.

Aradaki fark daha çok iktidar partisinin oylarının jeopolitik ve iç siyasi gelişmelerden etkilenmesine göre değişmektedir.

CHP ise daha istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir.

Kararsızların oy oranının süre içerisinde gerilemesi iki parti arasındaki dağılımı daha istikrarlı hale getirmektedir.”

'CUMHURBAŞKANINI BAŞARISIZ BULANLAR BU AY DAHA DA ARTTI'

Benim için seçim sonucundan daha önemli gösterge şu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın performansını “Başarılı” ve “Başarısız” bulanların oranı Ekim ayında ne oldu?

(*) Eylül ayında Cumhurbaşkanının performansını başarılı bulanların oranı yüzde 38’di. Ekim ayındaki o iki büyük dış politika atağından sonra başarılı bulanların oyu 1 puan artarak yüzde 39’a çıkmış.

Ama çok ilginç bir ikinci rakam var.

(*) Aynı bir aylık sürede Cumhurbaşkanın performansını “Başarısız” bulanların oranı da artarak, yüzde 51.1’den yüzde 52.9’a çıkmış.

Yani iktidar medyasının başarı pompalaması iki tarafta da kutuplaşmayı arttırarak, hem başarılı bulanların hem başarısız bulanların oranlarını arttırmış.

Ve işin garibi, başarılı bulanların oranı 1puan artarken, başarısız bulanların oranı 1.8 puan yükselmiş.

İktidar medyasının propagandası kutuplaşmayı arttırmış ama bu Erdoğan’a değil muhalefete yaramış

Bu rakamların bize söylediği gerçek şu:

Geleneksel “Kutuplaştırıcı siyaset” artık CHP’nin lehine çalışıyor.

Bence, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AKP’nin kurmayları bu rakamları çok iyi değerlendirmeli.

Ama tabii topu topu 218 bin seçmeni olan Kuzey Kıbrıs seçiminde bile 30 puan yanılmayı başaran kendi öz araştırma şirketlerinin değil, güvenilir şirketlerin rakamlarına bakarak yapmalılar bunu.

Hükümetin en başarılı ve en başarısız bakanları

Bu arada Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı Hükümetinin başarı algılaması açısından önemli bir sonucu da vereyim.

(*) HÜKÜMETİN KARNESİ ZAYIF:Hükümetin genel karne ortalaması 10 üzerinden 3,8 puan ile zayıf almaktadır

(*) EN YÜKSEK PUAN TERÖRLE MÜCADELE Hükümet, en yüksek puanları terörle mücadele (5,1 puan), sağlık (5,0 puan) ve dış politika (4,7 puan) alanlarında alıyor.

(*) EN ZAYIF EĞİTİM VE ADALET En düşük performans gösteren alanlar eğitim sistemi (2,7 puan), ekonomi (2,4 puan) ve adalet sistemi (2,4 puan)

Davaları siyasi bulanların oranı Hazirandan beri artıyor

Geliyorum geçen ay Muhalefet açısından önemli iki gelişmeye… Casusluk iddiası 24 Ekim günü açıklandı.

Bu araştırmada ise anketçiler 13-24 Ekim tarihleri arasında sahadaydı. Yani casusluk iddiası henüz ortada yoktu.

İmamoğlu ve seçilmiş belediye başkanlarına karşı yürütülen davalar hakkındaki algı 19 Marttan bu yan hiç değişmedi..

En ilginci de “Bu davalar siyasi amaçlıdır” diyenlerin oranı geçen Haziran’dan bu yana istikrarlı olarak artıyor.

Şundan eminim ki, içinde inandırıcı tek unsur olmayan casusluk iddiası bu oranı daha da arttıracak.

YÜZDE 69 'MANSUR YAVAŞ YOLSUZLUK YAPMADI' DİYOR

(*) Bu davaların muhalefeti engellemek için siyasi amaçlı olduğuna inananlar Temmuz ayında yüzde yüzde 57.1 iken; Eylül’de yüzde 58.7; Ekim’de yüzde 62.1 oldu.

Buna karşılık bu davaları “Hukuki” bulanların oranı da şöyle bir eğilim gösterdi:

(*) “Hukuki davadır” diyenler Temmuz’da yüzde 30.3 iken, Eylül’de yüzde 28.6’ya, Ekim’de ise yüzde 28.1’e düştü.

Mansur Yavaş’la ilgili iddiaya gelince:

(*) Yüzde 68.8 “Yolsuzluk yapmamıştır”diyor. Bir ay önce bu rakam yüzde 58’di.

İktidar medyasının ağır propagandası ters etki yapıyor

Burada da aynı sosyolojik gerçeği görüyoruz.

Klasik ve geleneksel medyanın yüzde 90’ını kontrol eden iktidar, bu medyanın en ağır propagandasından bile sonuç alamıyor.

Hatta yer yer bu ters etki yapıyor."