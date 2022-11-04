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Edirne'de buğday ekimi başladı

Edirne'de çiftçiler buğday ekimine başladı.

Galeri Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 11:23
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Edirne'de buğday ekimi başladı

Ekim ayında beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle kasım ayını bekleyen çiftçiler, hazırladıkları tarlalarına buğday tohumlarını ekiyor.

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Edirne'de buğday ekimi başladı

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Edirne'ye şu ana kadar yeterli yağış düşmediğini söyledi.

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Edirne'de buğday ekimi başladı

Üreticilerin kuru tarlaya ekim yaptığını belirten Arabacı, "Şu an kuraya (kuru toprağa) da ekim yapılabilir. Ama bugünlerde bir yağmur yağarsa, tavlı toprağa ekersek buğdaylarımız ektiğimiz gibi düzenli çıkar, iyi olur." dedi.

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Edirne'de buğday ekimi başladı

Arabacı, kasım ayının ortasında yağışların başlamasının beklendiğini dile getirdi.

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Edirne'de buğday ekimi başladı

Üreticilerin ekim ayında acele etmeyerek kasım ayında ekime başladıklarını ifade eden Arabacı, "Bu yıl kuruya ekim yapılacak gibi görünüyor ama inşallah ardından gelecek yağışlarla ürünümüz çıkar ve daha güzel bir gelişim sağlar. Önümüzdeki yıl için de inşallah hayırlı bir sezon olur diye umuyorum." diye konuştu.

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Edirne'de buğday ekimi başladı

Ekim ayında beklediği yağış düşmeyen üreticiler de hazırladıkları tarlalarını kasım ayıyla birlikte ekmeye başladı.

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Edirne'de buğday ekimi başladı

Merkeze bağlı Büyükdöllük köyünden çiftçi Mehmet Uçkun, normal şartlarda ekim ayında yaptıkları ekimin, kuraklık nedeniyle kasıma kaldığını söyledi.

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Edirne'de buğday ekimi başladı

Kasım ayında iyi bir yağış beklediklerini belirten Uçkun, "Şu an kuruya ekiyoruz. Yağmur olmazsa ürünlerimiz çıkmaz. Biz görevimi yapıyoruz, ekiyoruz üretmeye devam ediyoruz. Yağmur olunca Allah bereketini verecek inşallah." dedi.

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Edirne'de buğday ekimi başladı

Edirne'de geçtiğimiz yıl buğday ekilen 1 milyon 300 bin dekar alandan 640 bin ton ürün alındı.

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Edirne'de buğday ekimi başladı

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Edirne'de buğday ekimi başladı

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Edirne'de buğday ekimi başladı

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Edirne'de buğday ekimi başladı

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Edirne'de buğday ekimi başladı

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Edirne'de buğday ekimi başladı

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Edirne'de buğday ekimi başladı

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Edirne'de buğday ekimi başladı

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Edirne'de buğday ekimi başladı

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Edirne'de buğday ekimi başladı

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Edirne'de buğday ekimi başladı

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Edirne'de buğday ekimi başladı

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Edirne'de buğday ekimi başladı

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Edirne'de buğday ekimi başladı

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Edirne'de buğday ekimi başladı

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