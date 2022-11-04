Edirne'de buğday ekimi başladı

Üreticilerin ekim ayında acele etmeyerek kasım ayında ekime başladıklarını ifade eden Arabacı, "Bu yıl kuruya ekim yapılacak gibi görünüyor ama inşallah ardından gelecek yağışlarla ürünümüz çıkar ve daha güzel bir gelişim sağlar. Önümüzdeki yıl için de inşallah hayırlı bir sezon olur diye umuyorum." diye konuştu.

