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Ekin Koç’tan flaş açıklama: Bu dönemde oyunculuk yapmayacağım

Oyuncu Ekin Koç, Ukraynalı model sevgilisi Irina Lankova ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Koç, ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bu dönemde oyunculuk yapmayı düşünmediğini söyledi. 

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 11:04
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Ekin Koç bu dönemde oyunculuk yapmayacağını açıkladı

Ekin Koç’tan flaş açıklama: Bu dönemde oyunculuk yapmayacağım
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Ünlü oyuncu Ekin Ko ve sevgilisi Irina Lankova, birlikte yemek yedikten sonra yakınlardaki bir hastanenin yolunu tuttu. Koç, şu sıralar ailesindeki sağlık sorunları ile uğraştığını ve bu dönemde oyunculuk yapmayı düşünmediğini söyledi. 

“TEK DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ SAĞLIK”

"Ailemizde bir takım sağlık sorunları ile uğraşıyoruz" diyen oyuncu "Yeni bir proje ya da iş yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Bu aralar tek düşündüğümüz sağlık başka da bir şey değil" yanıtını verdi. 

“AKLIMIZIN UCUNDA EVLİLİK YOK”

Koç bir süredir mutlu bir birliktelik sürdürdüğü sevgilisiyle şimdilik evlenmeyi düşünmediklerini sözlerini ekleyip "Henüz aklımızın ucunda köşesinde evlilik yok" dedi.

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