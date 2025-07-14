Ekin Uzunlar hayranlarına Harbiye'de unutulmaz bir gece yaşattı

Kaynak: AA
Ekin Uzunlar hayranlarına Harbiye'de unutulmaz bir gece yaşattı

Ekin Uzunlar, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle bir araya geldi.

Kemençesi ve sahne performansıyla adından söz ettiren Ekin Uzunlar, konserde "Hüznün Gemileri", "Geliyorum Yar", "Dağların Dumanı" ve "Son Bir Kez"in arasında olduğu sevilen eserlerini seslendirdi.

Konsere katılanlar zaman zaman kemençe eşliğinde horon oynadı. Sahneye Karadeniz ezgileriyle çıkan sanatçı, "Burası Harbiye ama sanki şu an Trabzon Meydanı'ndayız. Bu coşku, bu enerji başka yerde yok." sözleriyle izleyicilere seslendi.Konserde ayrıca kemençesiyle "Game of Thrones" dizisinin müziğini ve bazı yabancı popüler şarkıları da yorumlayan Uzunlar, farklı müzik türlerini Karadeniz tınılarıyla harmanlayarak dinleyicilerin beğenisine sundu.

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