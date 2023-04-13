Ekinezya’nın tam mevsimi; ne işe yarar

Mevsim değişti, bu durumlarda bağışıklık sistemini güçlendirmek; vücudun enfeksiyonlara ve dış uyaranlara karşı daha dirençli olmasını sağlamak için önemli. Hastalıklarından korunmak mümkün. Dr. Alparslan Tekiner, bahar hastalıklarından korunmanın yöntemleri için bazı

Mevsim geçişlerinin yaşandığı dönemlerde vücut bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, günlük beslenmeyi desteklemek amacıyla Ekinezya, Mürver, Propolis gibi doğal ürünlerin ve Çinko, C vitamini gibi vitamin ve mineral kombinasyonlarının kullanılması birçok uzman tarafından önerilmekte.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Erişkinler her yıl 2-3 kez soğuk algınlığına yakalanır ve işe gidemez. İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalığın şiddeti bağışıklık sistemine bağlıdır. Ekinezya bağışıklık sistemini aktive eder, savunma hücrelerinin etkinliğini artırır ve doğal öldürücü hücre faaliyetini arttırır. 21 derleme ve çalışmanın analizine göre soğuk algınlığında önerilen tedaviler arasında; Ekinezya, C vitamini ve çinko da bulunmaktadır. Mürver hem antibakteriyel hem de antiviral (influenza) etkili olduğu için influenzanın sekonder komplikasyonlarına karşı da koruma sağlayabilir. Propolis soğuk algınlığının dokuda yarattığı oksidatif stresi giderir. Ekinezya influenzae gibi ÜSYE etkeni bakterileri kolayca inaktive eder ve oluşturdukları inflamatuvar etkileri geri döndürür. Mürver ekstresi antibiyotiğe duyarlılığını artırır. Ropolis + çinko kombinasyonu tekrarlayan orta kulak iltihaplarında yeni atak riskini ve antibiyotik kullanımını azaltır.

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi kişinin kendisini daha iyi hissetmesini, iyi görünmesini, enerjisini daha iyi kullanmasını sağlar. Enfeksiyonlardan, kanserden ve çevresel zararlardan korur. İmmun sistemini zayıflatan faktörlerden kaçınmak (stres, dengesiz beslenme vs.), pozitif olmak, alkol ve sigara tüketiminden uzak kalmak, dengeli ve düzenli beslenmek, spor yapmak bağışıklık sistemini destekler. Ama zaman zaman bu destekler de yetersiz kalır ve dışarıdan bağışıklık sistemimizi güçlendirici yardımlar (takviyeler) da almak gerekebilir.