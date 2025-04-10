Ekip arkadaşları adliyedeyken sitem dolu mesaj! 'Yorumu size bırakıyorum'

Halk TV'de yaptıkları Kayda Geçsin programından birlikte istifa eden ve YouTube programında yayınlarına devam eden gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alınmış ve tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmişti.

Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında tutuklama talebi!

Program arkadaşları Gazeteci Şule Aydın sosyal medyadan sitem dolu bir mesaj paylaştı. Bu akşam YouTube kanalında canlı yayında olmaları beklenen gazeteciler adliyeden gelecek haberi bekliyor.

'Kayda Geçsin' ekibi yine olay yarattı! Medya dünyası bunu konuşuyor…

Timur ve Murat tutuklamaya sevk edildi. Şu an Çağlayan adliyesindeyiz; aileler ve gazeteci arkadaşlarımız beraberiz.

Mecliste siyaset yapanların büyük işleri var muhtemelen.

Sezgin Tanrıkulu, Aylin Nazlı Aka ve Sera Kadıgil burada.

Yorumu size bırakıyorum. — Şule Aydın (@aydinsule1) April 10, 2025

'SİYASET YAPANLARIN BÜYÜK İŞLERİ VAR MUHTEMELEN'

Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltısında yeni gelişme!

Gazeteci Şule Aydın mesajında şunları söyledi:

"Timur ve Murat tutuklamaya sevk edildi. Şu an Çağlayan adliyesindeyiz; aileler ve gazeteci arkadaşlarımız beraberiz.

Mecliste siyaset yapanların büyük işleri var muhtemelen.

Sezgin Tanrıkulu, Aylin Nazlı Aka ve Sera Kadıgil burada.

Yorumu size bırakıyorum"