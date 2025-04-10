Ekip arkadaşları adliyedeyken sitem dolu mesaj! 'Yorumu size bırakıyorum'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekip arkadaşları adliyedeyken sitem dolu mesaj! 'Yorumu size bırakıyorum'

Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Ekip arkadaşları Gazeteci Şule Aydın sosyal medyadan sitem etti.

Halk TV'de yaptıkları Kayda Geçsin programından birlikte istifa eden ve YouTube programında yayınlarına devam eden gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alınmış ve tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmişti.

Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında tutuklama talebi!Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında tutuklama talebi!

Program arkadaşları Gazeteci Şule Aydın sosyal medyadan sitem dolu bir mesaj paylaştı. Bu akşam YouTube kanalında canlı yayında olmaları beklenen gazeteciler adliyeden gelecek haberi bekliyor.

'Kayda Geçsin' ekibi yine olay yarattı! Medya dünyası bunu konuşuyor…'Kayda Geçsin' ekibi yine olay yarattı! Medya dünyası bunu konuşuyor…

'SİYASET YAPANLARIN BÜYÜK İŞLERİ VAR MUHTEMELEN'

Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltısında yeni gelişme!Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltısında yeni gelişme!

Gazeteci Şule Aydın mesajında şunları söyledi:

"Timur ve Murat tutuklamaya sevk edildi. Şu an Çağlayan adliyesindeyiz; aileler ve gazeteci arkadaşlarımız beraberiz.
Mecliste siyaset yapanların büyük işleri var muhtemelen.
Sezgin Tanrıkulu, Aylin Nazlı Aka ve Sera Kadıgil burada.
Yorumu size bırakıyorum"

Son Haberler
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler yakalandı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler yakalandı
Apple’dan Trump’ı afallatacak vergi kurnazlığı! Öyle bir şey yaptılar ki...
Apple’dan Trump’ı afallatacak vergi kurnazlığı! Öyle bir şey yaptılar ki...
Trump'tan İsrail ve Hamas açıklaması: Rehineleri almaya yakınız
Trump'tan İsrail ve Hamas açıklaması: Rehineleri almaya yakınız
Biber acı mı tatlı mı anlamak artık çok kolay! Şeflerin uyguladığı 3 tüyo
Biber acı mı tatlı mı anlamak artık çok kolay! Şeflerin uyguladığı 3 tüyo
Tarkan'dan eylemlerde tutuklanan gençlere destek mesajı
Tarkan'dan eylemlerde tutuklanan gençlere destek mesajı