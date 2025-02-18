Ekipler alarma geçti! İçeri giren 3 işçi hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hatay’ın Payas ilçesinde elektrik panosuna giren bir kedi, ekiplere zor anlar yaşattı. Kedi, bir petrol istasyonunda çalışan 3 işçiyi ısırdı. 3 kişi hastaneye kaldırılırken olay yerine veteriner çağırıldı.

Edinilen bilgiye göre Payas ilçesi Organize Sanayi bölgesinde bulunan petrol istasyonundaki elektrik panosundan sesler gelmesi üzerine inceleme yapan çalışanlar, içeride bir kedi olduğunu fark etti. 5 saat boyunca kediyi dışarı çıkartmak için çaba gösteren çalışanlar, başarılı olamayınca elektrik kurumunu arayarak yardım istedi.

Ekipler alarma geçti! İçeri giren 3 işçi hastanelik oldu

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Bunun üzerine bölgeye gelen elektrik kurumu çalışanları, panoda güvenlik önlemi alarak barınak veterinerinin uyuşturucu iğnesi ile uyutularak itfaiye ekipleri tarafından panodan kedi çıkartıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kedi panodan çıkartılarak uzak bir yere bırakıldı. Kedi, panodan kurtarmaya çalışan üç işçiyi ısırarak hastanelik ederken, hastaneye giden petrol istasyonu çalışanları aşılarını yaptırdıklarını belirtti.

Ekipler alarma geçti! İçeri giren 3 işçi hastanelik oldu

VETERİNER ÇAĞRILDI

"Elektrikçi ve itfaiye çağırdık, itfaiye kediyi çıkartmayınca barınak veterineri gelip kediyi uyuşturdu ve çıkardık"

Yavru kediyi yaklaşık beş saattir girdiği panoda beslemeye çalıştıklarını anlatan çalışan Alper Boynukısa, "Biz ilk başta kediye mama ve kemik verdik ama çıkmadı. Kedi günlerdir oradaydı çünkü ses bazen gelip gidiyordu. Oradan mı geliyor emin olamadık. Elektrikçi ve itfaiye çağırdık, itfaiye kediyi çıkartmayınca barınak veterineri gelip kediyi uyuşturdu ve çıkardık.

Çalışma arkadaşlarımız ilk başta kediyi kendileri çıkartmaya çalıştı ama kedi üç arkadaşımızı ısırdı, onlarda şu anda hastanede aşılarını vurduruyor. Veteriner gelince uyuşturucu iğne ile bayıltıp kediyi panodan çıkartacağız. Biz ilk başta yarım saat falan uğraştık kediyi sonunda çıkarttık.

Ekipler alarma geçti! İçeri giren 3 işçi hastanelik oldu

Ekipler alarma geçti! İçeri giren 3 işçi hastanelik oldu

Ekipler alarma geçti! İçeri giren 3 işçi hastanelik oldu

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