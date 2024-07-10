Ekipler çevirdi. Yolcu otobüsünde binlerce yakalandı

Kaynak: İHA
Ekipler çevirdi. Yolcu otobüsünde binlerce yakalandı

Siirt'te ekiplerin yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 3 kişinin üzerinden tam bin 43 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, R.Y., Ö.A.E. ve A.D. isimli şüpheli şahısların kente uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi alındı. Bunun üzerine, şahısların bulunduğu otobüs şehirlerarası otobüs terminalinde durduruldu ve arama yapıldı. Yapılan aramada 497 adet ecstasy ve 546 galara isimli sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ö.A.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.Y. ve A.D. tutuklandı.

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