Mansur Yavaş paylaştı: Ekipler deprem bölgesinde 500'den fazla aracı tamir etti

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla çalışmalar hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, deprem bölgesinde kurulan bakım atölyesinde deprem bölgesine hizmet veren onlarca aracın tamir edildiğini dile getirdi.

Öte yandan bölgeye araç, iş makinesi ve jeneratörlerin yakıt ikmali de yapılıyor.

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Deprem bölgesinde kurduğumuz atölyede bugüne kadar 500'den fazla araç ve iş makinesinin bakım onarımını gerçekleştirdik. Ayrıca bölgede ring yapan tankerlerimizle, araç, iş makinesi ve jeneratörlerin yakıt ikmallerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin etkilerinin hissedildiği Hatay’da koordinasyon merkezi kuran ABB, şimdi de Kahramanmaraş’ta da bir yerleşke kurmak için hazırlıklara başladı.

MANSUR YAVAŞ BÖLGEDE

Kahramanmaraş’ı ziyaret ederek ABB’ye tahsis edilen alandaki çalışmaları inceleyen Başkan Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “Kahramanmaraş Yavuz Selim Mahallesi'nde belediyemize tahsis edilen alana yerleşmeye başladık. 342 personelimiz, 129 araç ve iş makinemiz, 1 mobil fırınımız AFAD'la koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDE VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde kurulum çalışmalarına başlanan yerleşke ile bölgede yürütülen çalışmalara katkı sağlanırken depremzede vatandaşların barınma, gıda ve temel ihtiyaçları da karşılanacak.