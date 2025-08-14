Ekipler harekete geçti, 2 bin 30 araca ceza kesildi!

Kaynak: İHA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu huzurunu bozduğu tespit edilen 2 bin 30 araca ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 07-13 Ağustos tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda; 82 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 405 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 295 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 526 araç/sürücüye cep telefonu, 33 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 9 araç/sürücüye drift yapmak, 42 araç/sürücüye makas atma, 562 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 7 araç/sürücüye ışık donanımı ve 69 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı.

2-010.jpg

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi.

