Ekipler harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ekipler harekete geçti

Nilüfer Belediyesi, bir mahallede yaşayan vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine harekete geçerek, bölgede konar göçer şekilde kurulan çadır ve barakalara müdahale etti.

Nilüfer Belediyesi, Yaylacık Mahallesi'nde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan çadır ve barakaları kaldırdı.

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede çevre ve görüntü kirliliğine neden olan yapıların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Yaylacık Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine harekete geçerek, bölgede konar göçer şekilde kurulan çadır ve barakalara müdahale etti.

Yapılan incelemelerde, çadırlarda yaşayan kişilerin sağlıksız şartlarda başıboş at ve kümes hayvanı besledikleri tespit edildi. Çevrede biriken moloz ve geri dönüşüm malzemelerinin görüntü kirliliği oluşturduğu tespit edildi. Ayrıca ısınma amacıyla yakılan malzemelerin çevre kirliliğine sebep olduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, ilgili yapıları ve çevrede biriken malzemeleri kaldırarak bölgede düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler harekete geçti

Ekipler harekete geçti

Ekipler harekete geçti

Ekipler harekete geçti

Son Haberler
TRT World muhabiri Suriye'de tutuklandı! Suçüstü yakalandı, 6 yılla yargılanıyor
TRT World muhabiri Suriye'de tutuklandı! Suçüstü yakalandı, 6 yılla yargılanıyor
Fenomen Oğuzhan Alpdoğan işçi grevinde!
Fenomen Oğuzhan Alpdoğan işçi grevinde!
SİYAD yılın en iyi filmini seçti: Hemme’nin öldüğü günlerden biri
SİYAD yılın en iyi filmini seçti
Artvin'de korkutan görüntü. Evini görünce şoke oldu
Artvin'de korkutan görüntü. Evini görünce şoke oldu
Euro tüm zamanların rekorunu kırdı! Tarihte ilk kez...
Euro tüm zamanların rekorunu kırdı! Tarihte ilk kez...