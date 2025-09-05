Ekipler harekete geçti, bin 181 firma denetlendi! Toplam 626 bin TL ceza kesildi

Mersin'de bin 181 firmada denetim yapan ekipler, çeşitli ihlallerden 626 bin 868 TL ceza kesti.

Alınan bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir ay içerisinde il merkezi ve ilçelerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

2-002.jpg

Yapılan denetimlerde, fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı, haksız fiyat artışı konularında bin 181 firmada 60 bin 813 ürün kontrol edildi. 6502 sayılı Kanun çerçevesinde tespit edilen ihlaller nedeniyle firmalara 626 bin 868 TL idari para cezası uygulandı.

3.jpg

Ekiplerin denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

