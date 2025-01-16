Ekipler otomobilin altına giren motokurye için zamanla yarıştılar

Kaynak: İHA
Ekipler otomobilin altına giren motokurye için zamanla yarıştılar

Elazığ’da bir motokurye sürücüsü hakimiyetini kaybederek seyir halinde bulunduğu bir otomobilin altına girdi. Otomobilin altında sıkışan motokurye, yoğun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen motokurye seyir halindeyken karşı yönden gelen 06 ED 1271 plakalı otomobilin altına girdi.

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Kazada motosiklet sürücüsü aracın altında sıkışırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar ilk müdahalelerin ardından durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin altında sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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