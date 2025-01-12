Ekipler seferber oldu! Menderes Gölü’nde akıntıya kapıldı

Olay, Sarıkemer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. isimli kişi henüz bilinmeyen bir nedenle Menderes Nehri'ne düşerek akıntıya kapıldı. Şahsın düştüğünü gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ilgili ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler arama çalışması başlattı. AFAD, jandarma asayiş timi, jandarma trafik timi, jandarma komando timi, JAK timi, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, Marmaris sualtı polis timi dalgıçları, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri ve köpekli arama timlerinin katılımıyla nehir içinde ve kenarında M.B.'yi arama çalışmaları sürüyor.