Ekipler seferber olmuştu! ‘Çatı’ engelli kızı ölümün pençesinden kurtardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ekipler seferber olmuştu! ‘Çatı’ engelli kızı ölümün pençesinden kurtardı

Siirt’te dondurucu hava şartlarında evinde çıkan ve kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli kızı evinden 3 kilometre uzakta ‘çatı’ adlı iz köpeği bularak hayatını kurtardı.

Şirvan ilçesine bağlı Sit Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan zihinsel engelli Ş. E., evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kızlarını kendileri imkanları ile arayan ailesi, sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye, AFAD, 1 komando timi, 2 güvenlik korucu timi, jandarma iç güvenlik timi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında Ş. E., iz takip köpeği "Çatı" sayesinde bulundu. Evlerine 3 kilometre uzakta kırsal alanda bulunan kadın, tedbir amaçlı Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kontrollerinin ardından da ailesine teslim edildi.

Ekipler seferber olmuştu! ‘Çatı’ engelli kızı ölümün pençesinden kurtardı

Ekipler seferber olmuştu! ‘Çatı’ engelli kızı ölümün pençesinden kurtardı

Ekipler seferber olmuştu! ‘Çatı’ engelli kızı ölümün pençesinden kurtardı

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