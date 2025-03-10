Ekipler yaralı köpek için seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ekipler yaralı köpek için seferber oldu

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı köpeğin ayağı kırıldı. Yaralı hayvanı itfaiye ekipleri tarafından alınarak hayvan taşıma aracıyla veteriner fakültesine götürüldü.

Kırıkkale'de gece saatlerinde Millet Bulvarı üzerinde otomobilin çarptığı köpek yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye Müdürlüğü ile Kırıkkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, köpeği dikkatlice araca alarak güvenli bir şekilde veteriner fakültesine ulaştırdı. Yaralı köpek, burada tedavi altına alındı. Kazanın, köpeğin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

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Veteriner hekim tarafından yapılan muayenede, köpeğin ayağında kırık olduğu tespit edildi.

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İtfaiye Çavuşu Fatih Gökbulut, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Millet Bulvarı'nda aracın önüne çıkan bu sevimli yaramazın ayağında kırık tespit edildi.

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Tedavisine hemen başlanacak ve gerekli tüm önlemler alınacak. Çarpan kişi, köpeğin durumuyla ilgili de bilgi istemişti ve bilgisini de vereceğiz" dedi.

Ekipler yaralı köpek için seferber oldu

Ekipler yaralı köpek için seferber oldu

Ekipler yaralı köpek için seferber oldu

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