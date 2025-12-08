İntihara kalkışan şahıs saatler sonra ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi 726. Sokak'ta meydana gelen olayda, R.T., 5 katlı binanın son katındaki evinin balkona çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı olay yerinde hazır bulundu.

R.T. 4 saat süren ikna çalışmaları sonucu balkondan içeri alındı. R.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.