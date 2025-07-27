Ekipmansız yangın müdahalesi tartışma yarattı. Bakanlık 'cansiparane' dedi

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun karadan müdahalelerin sürdüğünü ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerekli koordinasyonu sağladıklarını açıklamasının ardından Bakanlık "cansiparane" diyerek görüntüleri paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde personelin yangına ekipmansız müdahalesi tepki çekti.

Halk TV'deki habere göre Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde 2 köyün tahliyesine neden olan orman yangınlarının ardından yangınlara müdahaledeki son durumu açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Sahada 500'ün üzerinde görevli personel, 150'nin üzerinde yangına müdahale edebilecek araç olduğunu belirtmek isterim. Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerekli koordinasyonu sağladık. Sabah gün açmasıyla hava araçları, uçma kabiliyeti yakaladığı andan itibaren tekrar havadan da etkin bir şekilde müdahale etmeye devam edeceğiz" dedi.

Uraloğlu'nun açıklamasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Gürsu ve Kestel arasındaki ormanlık alanda devam eden yangına müdahale eden ekibin görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşımda ekiplerin yangına müdahaledeki azmine dikkat çekilirken "Gece gündüz demeden, durmaksızın sahadayız. Orman kahramanlarımız, azim ve cesaretle Yeşil Vatan için cansiparane bir mücadele veriyor." denildi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasının ardından yıllardır orman yangınlarına havadan müdahalede gece görüşlü hava araçlarının bulunmaması ya da yetersiz kalması vatandaşların tepkisini çekerken bu kez yangına müdahale eden personelin "ekipmansızlık" detayı da dikkat çekti.

Tarım Bakanlığı'nın paylaşımının altında çok sayıda vatandaş yangınla mücadele eden personelin tshirt ile alevleri durdurmaya çalışmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar şunları söyledi:

"Bu insanların üzerinde neden koruyucu ekipman yok daha geçen gün 11 insanımızı şehit verdik hiçbir olaydan ders çıkarmıyorsunuz"

"Fakat belli ki bir yerde eksik yanlış bir şey var, yeterli olmuyor. Bu savaşı kaybediyoruz, lütfen gerekeni yapın."

"Neden bukadar övündüğümüz ihalar sürekli yangın tespiti için uçuş yapmıyorlar? Siz yangını tespit edip gidene kadar kontrol edilemez hale geliyor bu videodaki erin çabası tamamen boş. Su o gelen ateşe kaç saniye dayanabilir? Anında buharlaşacak."

"Videoda t shirtlü bir iki insan görüyoruz sadece. Bu mu önlem?? Yangın çıkmadan önce alınması gereken önlemler var mesela. Bir de bu arkadaşların öyle bir yangının içinde korumasız duruyorlar. Yarın bir gün yine hayatlarını kaybettiler haberi almayalım."

"Koskoca Orman Bakanlığının, kısa kollu tişörtle yangın söndürmeye çalışan gariban itfaiye erinin videosunu paylaşacak hali yok. Zira yangınla mücadele videosunda uçak falan olmalı, ekipmanı sağlam kahramanlar olmalı."

"Uçak ve helikopterlere gece görüş sistemi eklemek monte etmek çok mu zor o kadar yeşil alan o kadar canlı yok olana kadar bunlar yapılamazmıydı. İlk kez mi yangın görüyoruz gece görüş araçlara ihtiyaç olacağı şimdi mi anlaşıldı."

"Adam tshirtle yangın söndürüyor. Başka da birşey demiyorum."