Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool Brighton'ı konuk etti.

Brighton forması giyen milli yıldız Ferdi Kadıoğlu Anfield'da oynanan mücadeleye ilk 11'de başladı.

Geçtiğimiz hafta Arne Slot ve kulüp yönetimini eleştiren Muhammed Salah ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Joe Gomez'in yerine 26. dakikada oyuna dahil oldu.

Tüm gözler Liverpool ile ilişkisi neredeyse kopma noktasına gelen Salah'ın üzerinde olsa da ilk dakikada attığı golle takımını öne geçiren ve 60'da farkı 2'ye çıkararak galibiyeti perçinleyen Ekitike spot ışıklarını üzerine çekti.

Ligde iki maçtır berabere kalan ve Anfield'da da 2 maç sonra galip gelen Liverpool puanını 26'ya yükseltirken Brigton 23 puanda kaldı.