EKK toplantısı başladı

Kaynak: İHA
EKK toplantısı başladı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Konya’da toplandı.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Toplantıda Orta Vadeli Program'daki (OVP) yapısal reform eylemlerinin değerlendirilmesi, TROY 2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 yılı yol haritası konularının ele alınacağı öğrenildi.

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