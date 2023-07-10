Eklem ağrılarını yok eden ot

Romatizmal hastalıklar genellikle vücutta eklemleri, kasları, kemikleri ve bunları birbirine bağlayan bağları etkileyen ve bu dokularda meydana gelen hasarlar olarak tanımlanıyor. Peki o hasarları hatta romatizmayı bile en aza indirgemek mümkün mü? İşte o devrede bir otu tüketmemiz gerekiyor. İşte o ot ve yararları…

Eklem ağrılarını yok eden ot

Editör: Naim Arıoğlu

Bitkisel tedavi uzmanları romatizmanın tedavisi için ‘dişbudak ağacının yaprak ve kabuklarını’ öneriyor. Dişbudak ağacı ilk bakışta yüksek boyu, büyük güzel yapraklarıyla dikkat çekiyor. Peki, yararları neler? İşte ayrıntılar

KABUĞU DA FAYDALI

Dişbudak kabukları genellikle çay, tentür ve natürel ilaç yapımında kullanılırken nadiren de yaprakları da kullanılabilir. Kabukları iltihapları önleyici, ağrıları dindirici, idrar arttırıcı, radikalleri yok edici, ateş düşürücü, vücudu kuvvetlendirici ve ishali önleyici.
Yaprakları ilkbahar ve yaz aylarında kurutulur. Kabuğu ilkbaharda 4-5 senelik veya daha eski dallarından tedarik olunur. Kökünden yapraklarına şifa deposu olan bu ağaç için uzmanlar ateş düşürücü, böbrek kumunun atımında ve romatizmaya iyi geldiğini söylüyor.

MÜSHİL ETKİSİ VAR

Halk arasında her türlü romatizma hastalıkları, gut hastalığı ve nevraljiye karşı kullanılır. Yaprakları idrar arttırıcı, iltihapları önleyici, süt arttırıcı ve müshil yapıcıdır Bu bitkinin kullanım şekilleriyse şöyledir; Dişbudak kabuk ekstresinden ve diğer bitkilerden elde edilen bu damla başta artroz, akut ve kronik artrit, lumbago (bel ağrısı), siyatik, poliartrit ve nevraljiye karşı kullanılır.

DİĞER FAYDALARI NELER

Ateş düşürücü
Dişbudak yaprağı kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

Kan temizleyici
Dişbudak yaprakları, kekikle beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak soğuk olarak içilir.

Vücuda rahatlık verici
Dişbudak yaprağı, ıhlamurla beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak ılık olarak içilir.

Böbrek kumları
Dişbudak ağacı kabuğu, at kuyruğu otuyla beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilirse böbrek kumlarını temizler.

Kabızlık
Dişbudak yaprakları kavak yaprağıyla beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilebilir.

Ağrı, sancı kesici
Dişbudak yaprağı kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye para cezası Güncel
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye para cezası
Kadir İnanır güzel haberi paylaştı Magazin
Kadir İnanır güzel haberi paylaştı
THY Yönetim Kurulu Başkanı yeni düzenlemeyi duyurdu. Kokpitte namaz kılınacak Güncel
THY Yönetim Kurulu Başkanı yeni düzenlemeyi duyurdu. Kokpitte namaz kılınacak
Eda Taşpınar bikinisinin üstünü açtı yorumları kapadı Magazin
Eda Taşpınar bikinisinin üstünü açtı yorumları kapadı
Eğriçayır balının ‘TA’ değeri ne çıktı Sağlık
Eğriçayır balının ‘TA’ değeri ne çıktı
Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez Yaşam
Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez