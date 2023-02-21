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Eklem Faresi nasıl anlaşılır tedavisi nedir

Eklem fareleri genelde röntgen gibi görüntüleme teknikleri kullanılarak kolayca tespit edilir. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 07:32
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Eklem Faresi nasıl anlaşılır

Eklem Faresi nasıl anlaşılır tedavisi nedir
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Artroskopi veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemesi yapılmalıdır. Artroskopi, MRG ve röntgen gibi bir görüntüleme tekniği. Tanısal artroskopi lokal anestezi altında yapılır. Eklem bölgesinde bir santimetrelik küçük kesiler açılır ve eklem içi kalem boyunda bir kamera ile görüntülenir. Artroskopi geçmiş yıllarda sadece görüntüleme yoluyla teşhis konulmasında kullanılırken günümüzde aynı zamanda tedavi için de kullanılabilen bir yöntemdir. Tedavi amaçlı artroskopi ameliyathanede genel anestezi altında yapılan bir ameliyattır. Artroskopide daha rahat görüntüleme için eklem içi bir sıvı ile önce şişirilir. İşlem sonrasında bu sıvı eklem içinden boşaltılır.

Açık cerrahi sırasında kolaylıkla ulaşılamayan ve görüntülenemeyen bölgelere artroskopi yönteminde kullanılan küçük kameralar ile ulaşılabilir. Boyutları birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişebilen eklem farelerinin boyutları santimetrelere ulaştığında cerrahi işlemle bulunduğu bölgeden direk alınması gerekir.

Eklem faresi cerrahi işlemle alındıktan sonra hasta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde fizyoterapi sürecine alınır. Vücutta hangi eklemde olursa olsun eklem faresi tedavisinde iki farklı yol izlenir:

Kopan parçanın koptuğu yere yeniden yerleştirilmesi olarak söylenebilir.
Kopan parçanın cerrahi olarak çıkartılması,

EKLEM FARESİ TEDAVİSİ NEDEN ÖNEMLİ

Eklem faresi genelde fazla önemsenmese de önemli problemlere ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilen dikkat edilmesi gerekilen bir hastalıktır. Hastalığın nedeni ayrıntılı incelemeler sonucunda tespit edilmelidir. Tespit edilen nedene ve eklem faresinin büyüklüğüne yönelik bir tedavi yöntemi tercih edilir.

Hastalığın ileri seviyeye gelmeden tedavi edilmesi tavsiye edilir. Aksi takdirde eklem faresi kalıcı sakatlıklar, komplike durumlar ve çözülmesi güç hale gelmiş şikayetler gibi daha büyük sorunlara yok açabilir. Eklem faresi genellikle diz ekleminde görülmekle birlikte dirsek, kalça ve diğer eklemlerde de görülebilir.

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