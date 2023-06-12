Eklem iltihabı nedir? Belirtileri neler? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan Eklem iltihabıyla ilgili detaylar…

EKLEM İLTİHABI NEDİR?

Eklem üzerinde ağrı, ısı artışı, şişlik, kızarıklık, fonksiyon kaybı gibi iltihap bulgularından birkaçının bulunmasıdır. Artritin yeni geliştiği akut dönemde ısı artışı ve kızarıklık ön plandayken kronik durumlarda şişlik, ağrı, fonksiyon kaybı öne çıkar.

EKLEM İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Artritte; eklem ağrısı, eklemde şişlik, kızarıklık, ısı artışı ve fonksiyon kaybı karakteristiktir. Bunun yanında artritin tipine göre bazı belirti ve bulgular da görülebilir.

Romatoid artrit; eklem tutulumunun yanı sıra kalpte aritmiye, gözde konjuktivit gibi problemlere yol açabilir.

Ankilozan spondilitte gözde üveit yapabilir. Hastalarda gözde şişlik, kızarıklık, bulanık görme gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Kalpte ileti bozukluklarında, akciğerde hasara neden olabilir.

Reaktif artritte hastada yakın zamanda geçirilmiş enfeksiyona ait ateş, halsizlik gibi belirtiler olabilir.

Septik artritte hasta bir şok tablosuyla karşılaşabilir. Tansiyonda düşme, ateş, bilinç kaybı gibi ciddi durumlar görülebilir.

EKLEM İLTİHABI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Tedavi planı artrit türüne göre değişiklik gösterir. Romatoid artrit tedavisinde ağrı kesiciler, bağışıklık sistemini baskılayan kortikostreoidler kullanılabilir. Tedavide kullanılan temel ilaç metotreksattır.

Ankilozan spondilitte de ağrı kesiciler gibi belirtilere yönelik tedavinin yanı sıra metotreksat, sülfasalazin gibi ilaçlar da kullanılır. Hastanın özelliklerine ve tutulan ekleme göre cerrahi de bir seçenek olabilir.

Osteoartritte de ağrı kesici ilaçlar ve eklem içine kortizon, kayganlaştırıcı madde enjeksiyonu yapılabilir.

Septik artritte temel tedavi apseyi boşaltmak ve antibiyotik tedavi vermektir. Bunun yanında hastaların genel durumuna göre ek tedaviler planlanabilir.

Reaktif artritte ise eklem iltihabına neden olan enfeksiyon hala devam ediyorsa antibiyotik, eklem ağrısına yönelik olarak da ağrı kesici kullanılabilir.

Gut artritinde temel tedavi altta yatan duruma yöneliktir. Ürik asit üretimini azaltan allopürinol, ürik asit atılımını artıran probenesid gibi ilaçlar tedavide kullanılır. Bunun yanında kolşisin, ağrı kesiciler, kortikosteroidler semptomları iyileştirme adına kullanılabilecek ilaçlardır.