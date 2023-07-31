Eklem iltihabını hangi besinler tetikler

İşte eklem iltihabını tetikleyen o besinler ve ne yapılması gerektiğinin yanıtı…

Eklem iltihabını hangi besinler tetikler

Editör: Ali Öncü

Bazı besinler eklem iltihabını tetikliyor. İşte eklemlerinizin iltihaplanmaması için yememeniz gereken o besinler…

Bazı yiyecekler iltihabı tetikleyebilir. Bu kişiden kişiye değişir. Artritiniz yani klem iltihabınız varsa işe yarayıp yaramadığı görmek için belirli gıdaların alımını sınırlamaya çalışmalısınız İşte genel olarak iltihabı tetikleyebilen o gıdalar.

SÜT ÜRÜNLERİ

Bütün süt ürünleri, romatoid artritiniz varsa kaçınılması gereken gıdalar arasındadır. Romatoid artrit, zamanla vücuttaki aşınma ve yıpranmanın neden olduğu osteoartritten çok daha az yaygın bir otoimmün hastalıktır. Süt ürünlerindeki proteinler romatoid artritin kötüleşmesine neden olabilir.

KIRMIZI ET

Kırmızı et, vücutta iltihaplanmaya neden olan kimyasallara kolayca metabolize edilen yağ ve kalori açısından daha yüksektir. Eti yüksek sıcaklıklarda ızgara veya kızartma yaparsanız durum daha da kötüleşir. Çünkü bu ağız sulandıran kömürleşmiş lezzet aslında vücudun proteinlerine zarar verebilecek AGE (gelişmiş glikasyon son ürünleri) adı verilen toksinlerden geliyor.

BEYAZ UN ÜRÜNLERİ

Rafine edilmiş tahılların moleküler yapısı oldukça basittir. Vücut onları şekere daha hızlı dönüştürür ve şeker iltihaba çok meyillidir. Karbonhidratları diyetinizden çıkarmanıza gerek yok, ancak mümkün olduğunca tam tahıllı veya çok tahıllı karbonhidratları seçmeli.

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Kızarmış yiyecekler, iltihabı kötüleştirebilecek çok fazla doymuş yağ içerir. Uzmanlar, eklem iltihabı olan ve genel olarak sağlıklı beslenmek isteyen herkes için doymamış yağlara geçmeyi öneriyor. Artritinizde bir iyileşme olup olmadığını görmek için tereyağı yerine zeytinyağını deneyin.

ŞEKER

Araştırmalara göre, birçok paketlenmiş atıştırmalıkta bulunan işlenmiş şekerler, sitokinler adı verilen iltihaplı moleküllerin vücuda salınmasını tetikleyebilir. Bu, artrit belirtilerini şiddetlendirebiliyor.

KAHVE

Kahvenin vücuttaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olabilecek bir antioksidan polifenol içerdiği bilinmektedir. Ancak uzmanlar, ılımlı tüketim önermektedir. Ggünde 1 ila 2 bardağı geçmemek en iyisi.

GLÜTEN

Glüten, buğdayda, arpada ve çavdarda bulunan bir proteindir. Ayrıca birçok nişastalı gıdaya eklenir. Glütenin bazı insanlarda iltihaplanmayı tetikleyebileceği bilinmektedir. Yulaf glutensizdir, ancak işleme sırasında kontamine olabilir, bu nedenle etiketi kontrol edin. Çölyak hastalığı ve romatoid artrit otoimmün hastalıklardır ve sıklıkla birlikte ortaya çıkar.

ALKOL

Alkol sadece karaciğer fonksiyonunu etkilemekle kalmaz, aynı zamanda iltihaplanmaya neden olabilecek diğer organlar arasındaki etkileşimleri de bozar. Alkol tüketiminin vücuttaki iltihaplı sitokinlerin üretimini artırdığı bilinmekte.

Öne Çıkanlar
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Son Haberler
Ali Koç 'postacı' demişti. Mithat Yenigün'den Ali Koç'a yanıt Spor
Ali Koç 'postacı' demişti. Mithat Yenigün'den Ali Koç'a yanıt
Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı açıklandı Spor
Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı açıklandı
Vermem Seni Ellere 8 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Vermem Seni Ellere 8 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman?
Otuz beş yaşından büyük ehliyet sahiplerini ilgilendiriyor: 85 lira ödemek zorundasınız Ekonomi
Otuz beş yaşından büyük ehliyet sahiplerini ilgilendiriyor: 85 lira ödemek zorundasınız
Akbelen’de ağaca sarılan Zehra nine: Üç tane adamın buraları talan etmeye hakları yok Güncel
Akbelen’de ağaca sarılan Zehra nine: Üç tane adamın buraları talan etmeye hakları yok
İşte spor için en iyi saat Sağlık
İşte spor için en iyi saat
Polonyum 210 nedir ne işe yarar? Suikastlarda kullanılan Polonyum 210’nun vücuda girdiğinde belirtileri neler? Keşfet
Polonyum 210 nedir ne işe yarar? Suikastlarda kullanılan Polonyum 210’nun vücuda girdiğinde belirtileri neler?