Ekmeğe dev zam! Karar verildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekmeğe dev zam! Karar verildi

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısında İzmir'de ekmeğe zam kararı alındı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısında İzmir'de ekmeğe zam kararı alındı. Kararla 200 gram ekmeğin azami fiyat tarifesi 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatın 1 Ağustos'tan itibariyle geçerli olacağı belirtildi.

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İZMİR'DE EKMEĞİN FİYATI 15 TL OLACAK

İzmir Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapılırken, 200 gram ekmeğin azami fiyat tarifesinin 12,5 TL'den 15 TL'ye çıkması önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Ekmekte yeni fiyatın 1 Ağustos'tan itibariyle geçerli olacağı belirtildi.

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