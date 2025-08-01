Ekmeğe gizli gizli zam yaptılar

Bursa Fırıncılar Odası, yükselen üretim giderleri nedeniyle 2 Ocak 2025'te ekmek ücretlerine yüzde 25 artış uygulayarak daha önce 10 liradan satılan 200 gramlık ekmeği 240 gram hacimle 15 liraya satışa sunmuştu.

Fakat, 1 Ağustos tarihi itibarıyla fiyatın aynı kalacağı açıklanırken, 240 gram olan ürün yeniden 200 grama indirildi.

Bu düzenlemeye göre 200 gram beyaz ekmek 15 liraya satılacak. 300 gramlık tam buğday, sarı buğday, kepekli, çavdarlı ekmek 35 lira, 600 gramlık köy tipi ve Trabzon usulü ekmek 50 lira, rulo ekmek 6 lira, 300 gram lavaş ise 30 liradan tüketiciyle buluşacak.