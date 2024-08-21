Ekmeğe gizli zam

Samsun’da ekmek fiyatlarında önemli bir değişiklik yaşandı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ve Samsun Fırıncılar Odası'nın aldığı kararla, 21 Ağustos itibarıyla ekmek fiyatları yeniden düzenlendi.

10 TL'DEN SATIŞA SUNULACAK

Daha önce 250 gramı 10 TL'den satılan ekmeğin gramajı düşürülerek 200 gramı 10 TL'den satışa sunulacak. Bu değişiklik, “gizli zam” olarak değerlendirildi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Vatandaşlar, yeni tarifeyle günlük ekmek tüketimlerinde artış yaşamak zorunda kalacaklarını belirterek, ekmek fiyatlarına yapılan bu artışa tepki gösterdi.