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Ekmeğe yeni zam mı geliyor? Ekmek İstanbul’da kaç lira olacak?

Son zamanlarda gıdadan giyime tüm sektörler fiyat artışıyla karşı karşıya kalmış durumda. Bunlarda biri de fırıncılar. İstanbul’da ekmeğe zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Ekmeğe yeni zam mı geliyor? Ekmek İstanbul’da kaç lira olacak?

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 17:01
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Ekmeğe yeni zam mı geliyor? Ekmek İstanbul’da kaç lira olacak? Ekmek kaç TL oldu?

Ekmeğe yeni zam mı geliyor? Ekmek İstanbul’da kaç lira olacak?
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Son zamanlarda üretici maliyetlerinin ve giderlerin artması, pek çok sektörde yeni zam haberlerini de beraberinde getirdi. Bunlardan biri de ekmek üreticileri. İstanbul'da ekmeğe zam geleceği duyulmasının ardından ekmeğin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, Ekmek kaç TL olacak? Ekmeğe yeni zam mı geliyor? Ekmek İstanbul’da kaç lira olacak?

Aralık ayından itibaren ekmek fiyatlarına zam geleceği konuşuluyor. Konuya ilişkin Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tarafından yapılan açıklamada, yüksek elektrik ve doğal gaz faturalarının altından kalkamadıkları ve aralık ayı gelmeden ekmeğe zam geleceği ifade edildi.

EKMEK İSTANBUL’DA KAÇ TL OLACAK?

Ekmek fiyatlarına ilişkin Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ekmek fiyatlarının 7,50 TL olması beklendiğini söyledi. Cihan Kolivar, ‘’Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul'daki fırınların yüzde 80'i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı'’ dedi.

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