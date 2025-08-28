Ekmeğe zam fırtınası! Bir şehir daha etkilendi

Denizli’de ekmek fiyatlarında güncelleme yapıldı.200 gram ekmek, alınan kararla 12,5 TL’den 15 TL’ye kadar yükseldi. Yapılan zam kent merkezinde 1 Eylül’den itibaren geçerli sayılacak ancak bazı ilçelerde bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Denizli Fırıncılar Odası, artan maliyetler sebebiyle ekmek fiyatlarına yüzde 20 oranında zam uyguladı. Alınan karar kapsamında, 200 gram ekmeğin fiyat etiketi 12,5 TL’den 15 TL’ye kadar çıktı

MALİYET BASKISI ZAMMI KAÇINILMAZ HALE GETİRDİ

Fırıncılar Odası, un ve enerji maliyetlerindeki artış gerekçesiyle fiyatlar etiketlerinin yeniden düzenlenmek zorunda kaldığını duyurdu. Yetkililer, bu artışın hem üreticilerin sürdürülebilirliğini korumak hem de piyasadaki dengenin sağlanması için zorunlu hale geldiğini vurguladı.

