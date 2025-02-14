Ekmeğe zam gelince ramazan yufkasına talep arttı

Hüseyin Demir /Uşak

Ekmek fiyatlarının artması yufkacıların işini arttırdı. Uşak Banaz Ulupınar Köyü'nde Rukiye Toy ve eşi Ahmet Özşahin yufka yaparak evlerine katkı sağlıyor.

Rukiye Toy "Ramazan ayına kısa süre kala Ramazan Yufkası yaptırıyorlar bizde evimizde yufka yapıyoruz 25 kilo unu iki kişi sabah erken başlıyoruz akşama kadar bitirmeye çalışıyoruz unun yanında odununu getirenlere 800 TL'ye odunu bizden olursa 1000 TL olarak yapıyoruz. İki kişi, kişi başı 500 TL kazanıyoruz ailemize katkı sağlıyoruz tarlasından buğdayını kaldıranlar buğdayı değirmende veya uncuda unla buğdayı değiştiriyor tabi ki bu yufka ekmekten daha hesaplı isteyene bazlamada yapıyoruz. Bazen eşimin işi olduğunda kızım oğlumda yardımcı oluyor " dedi.

Ahmet Özşahin " Eşim ile köy de ne yapabiliriz derken Uşakta ve Banaz'da pazarda köy yufkası satanlara yufka yapmaya başladık bunu duyan çevre köylerden Banaz'dan, Uşak'tan ramazan yufkası siparişi almaya başladık isimiz olduğunda günlük eşimle kişi başı 500 TL kazanıyoruz. Odununuzda ormanda sağlıyoruz" dedi.