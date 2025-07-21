Ekmeğe zam kararı mahkemeden döndü

ETSO ve EDESOB’un, geçtiğimiz mart ayında aldığı kararla ekmekte yüzde 50 zam yapılarak 220 gram ekmeğin fiyatı 15 lira olmuştu.

Zamma itiraz eden Edirne Valiliği, ekmek fiyatının yeniden değerlendirilmesi için komisyon kurmuş ancak ETSO, EDESOB ve Edirne Belediyesi temsilcileri ret oyu vermişti. Bunun üzerine valilik, konuyu yargıya taşıdı.

MAHKEMEDEN İPTAL KARARI

Edirne Asliye Mahkemesi, önceki gün açıkladığı kararında yüzde 50’lik zam uygulamasını iptal etti. Mahkeme kararının gerekçesinin ETSO, EDESOB ve Edirne Valiliği’ne tebliğiyle ekmek fiyatının 10 liraya düşmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan ETSO Başkanı Sezai Irmak, “Mahkeme kararına saygımız sonsuz. Ancak şu ana kadar bize resmi bir bildirim yapılmadı” dedi.