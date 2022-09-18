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Ekmeğe zam üstüne zam gelince vatandaşlar çareyi böyle buldu

Osmaniye’de, ekmeğe üst üste gelen zamlardan sonra birçok vatandaş, köylü kadınlara ücreti karşılığında yufka ekmeği yaptırmaya başladı.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 17:24
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Ekmeğe zam üstüne zam gelince vatandaşlar Osmaniye'de çareyi böyle buldu

Ekmeğe zam üstüne zam gelince vatandaşlar çareyi böyle buldu
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ekmek fiyatına yapılan zamlardan dolayı alım gücü düşen yurttaşlar, daha ucuza ekmek yemek için köydeki kadınlara parasıyla yufka yaptırıyor.

Kadirli’nin Çiğdemli köyünde yaşayan Kadriye Ekicioğlu da sipariş üzerine yufka yapan köylü kadınlardan biri. Ekmek fiyatları artıkça yufka siparişlerinin de artığını söyleyen Ekicioğlu, şunları söyledi:

ÇAREYİ BUNDA BULDULAR

ANKA'da yer alan habere göre, daha önce komşular arasında beraber ekmek yapıyorduk, ekmek fiyatları artıkça bize de talep geliyor, biz de parasıyla ekmeği yapıyoruz. Ekmeğin tanesini 2 liraya yapıyoruz. Talep oluyor, ekmekler zamlandıkça millet yufka ekmeğe düştü. Müşteri ununu getiriyor, başka bir şey getirmiyor. Ununu biz yoğuruyoruz, hamur yapıyoruz, açıyoruz, pişiriyoruz. Odunu, yakacağı, suyu, tuzu, her şeyi bizden oluyor. Biz, ekmeği yapıp adama teslim ediyoruz. Ekmek fiyatları arttıkça talep bize çok geliyor, müşterimiz artıyor, biz de yapıyoruz. Memnunuz, bütçemize bir katkı oluyor, evimize bir gelir sağlıyoruz. Köydeyiz, başka da bir işimiz yok. Bağ bahçe işimiz var. Ekonomik şartlar da kötü olduğundan millet de daha çok düştü bu yufka ekmeğe. Biz de sürekli yapıyoruz. Bize de bir gelir sağlıyor, katkımız bulunuyor evimize. Çayımıza, şekerimize, yağımıza güç yetmiyor, biz de bunlarla bir katkı sağlıyoruz.

“BUĞDAYI KOMŞUDAN VERESİYE ALDIM”

Köyde bir ineğimiz oluyor, bir keçimiz oluyor, başka bir gelirimiz yok. Bağ bahçe; gübre fiyatlarından dolayı ekemiyoruz. Tarlayı ekemeyeceğiz. Ben geçen sene ekmedim mesela. Bu yıl yine ekemeyeceğim. Gübrenin fiyatı şimdiden şu para, alamıyorum çünkü, ekemiyorum. Buğdayın fiyatı şu; onu da yapamıyoruz. Alamıyoruz, ekemiyoruz. Ben geçen sene tarla ekmedim. Komşudan parasıyla aldım. Onu da veresiye alıyorum, elime geçtikçe veriyorum parayı, peşin veremiyorum. Buğdayın fiyatını 5’ten aldıysam şimdi zamlandıkça adam zamlı istiyor buğdayın parasını. Ne yapmamız gerekiyor şimdi bu durumda? Bir şey yapamıyoruz. İşte mecbur, böyle şeylere yöneliyoruz, parasıyla yaptırmak isteyenlere.

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