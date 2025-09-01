Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! 'Bu kadar da olmaz'

Diyarbakır'da yaşayan bir vatandaş, marketten aldığı somun ekmeği böldüğünde içinde kablo parçası olduğunu gördü.

'BU KADAR DA OLMAZ'

"Bu kadar da olmaz. Yazık değil mi?" diyen vatandaş video çekerek duruma isyan etti.

Vatandaş, "Evet, sabah sabah karşılaştığım olay. Somun ekmeğin içinde kablo. Bakın şöyle kablo parçası. Arkadaşlar, görüyor musunuz? Bu kadar da olmaz. Yazık değil mi?" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem olan videoya yorum yağıyor.

Öte yandan, vatandaşlar halkın ana besin maddesi olan "ekmek"in sağlık kurallarına uygun olarak, temiz yerlerde çıkarılması gerektiği konusunda yetkililere çağrıda bulunmaya devam ediyor.