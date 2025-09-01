Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! 'Bu kadar da olmaz'

Kaynak: İHA

Diyarbakır'da ekmeğin içinden çıkan kablo şoke etti. Vatandaşlın 'Bu kadar da olmaz' diyerek duruma isyan ettiği video gündem oldu.

Diyarbakır'da yaşayan bir vatandaş, marketten aldığı somun ekmeği böldüğünde içinde kablo parçası olduğunu gördü.

'BU KADAR DA OLMAZ'

"Bu kadar da olmaz. Yazık değil mi?" diyen vatandaş video çekerek duruma isyan etti.

Vatandaş, "Evet, sabah sabah karşılaştığım olay. Somun ekmeğin içinde kablo. Bakın şöyle kablo parçası. Arkadaşlar, görüyor musunuz? Bu kadar da olmaz. Yazık değil mi?" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem olan videoya yorum yağıyor.

Öte yandan, vatandaşlar halkın ana besin maddesi olan "ekmek"in sağlık kurallarına uygun olarak, temiz yerlerde çıkarılması gerektiği konusunda yetkililere çağrıda bulunmaya devam ediyor.

Son Haberler
Spot piyasada elektrik fiyatları! (1 Eylül 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları! (1 Eylül 2025)
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'nun olay açıklamalarından sonra flaş paylaşım!
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'nun olay açıklamalarından sonra flaş paylaşım!
MİT'ten siber dolandırıcılığa darbe! Yüzlerce siteye erişim engeli
MİT'ten siber dolandırıcılığa darbe! Yüzlerce siteye erişim engeli
Kanser riskini yükselten gizli tehdit ortaya çıktı! Ezber bozan keşif
Kanser riskini yükselten gizli tehdit ortaya çıktı! Ezber bozan keşif
İntihar gibi ölüm! Dalgınlığı hayatına mâl oldu
İntihar gibi ölüm! Dalgınlığı hayatına mâl oldu