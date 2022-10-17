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Ekmeğin içinden uyuşturucu hap çıktı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında bir şahsın yanındaki ekmek içerisine saklanmış halde 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 03:06
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Ekmeğin içinden uyuşturucu hap çıktı
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Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede suç ve suçlularla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu.

Şüphelinin M.B.T., olduğunu tespit eden ekipler, şüphelinin yapılan üst aramasında elindeki poşet içerisinde bulunan ekmeğin içinde 18 uyuşturucu hap buldu. 

Ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan, gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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