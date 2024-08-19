Ekmek 1 TL oldu. O ilçenin belediye başkanı verdiği sözü tuttu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekmek 1 TL oldu. O ilçenin belediye başkanı verdiği sözü tuttu

Enflasyon ve ekonomik kriz ekmeği de vurmuştu. Artan fiyatlar sonrası ekmek almak bile mesele haline gelirken, o ilçede yeni göreve başlayan belediye başkanı ekmeğin fiyatını 1 TL'den satışa sunacağını açıkladı.

Milyonlarca vatandaşın hayali o ilçede gerçek oluyor. 31 Mart yerel seçimlerinde Yenişehir Belediye Başkanı olan Ercan Özel, seçim vaadi olarak verdiği sözü gerçekleştirdi. 2019 seçimlerinden önce ekmeğin 1 TL olacağını ifade eden Özel seçimlerin ardından sözünü tuttu.

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EKMEK 1 TL OLDU

Yenişehir Ekmek Sanayi (YESAŞ) tarafından üretilen ekmekler vatandaşlara 1 TL'den satılacak. Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Kültür Merkezi bahçesinde bugünden itibaren her gün saat 11.00 ile 13.00 arasında ekmek 1 TL’den satışa çıkarıldı. Sosyal denge ve toplumsal barışı bozmamak adına ise 1 TL’den satışa sunulan ekmek sadece 1000 adet ile sınırlandırıldı.

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