Ekmek almak için çıktı, hayatını kaybetti

Adana'da ekmek almaya giderken fenalaşan Gülbeyaz Demirel (59), hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Demirel'in eşi ve çocukları, olay yerinde gözyaşı döktü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için evden çıkan Gülbeyaz Demirel, sokakta yürürken birden fenalaşıp, boş arsada yere yığıldı. Mahallelinin fark edip yanına gittiği Demirel'in, nefes almadığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alıp, olay yerine gelen Gülbeyaz Demirel'in eşi ve çocukları, gözyaşı döktü. Yapılan incelemenin ardından kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Demirel'in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.