Ekmek almaya giden çocuk 5000 lira cezayla dönebilir

Gazeteci Erdoğan Süzer’in haberine göre Türkiye Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) yetkilileri, cezaların orantısız biçimde belirlendiğini ifade ederek, alışveriş sonrasında fiş vermeyen işletmelerin ilk cezada 10 bin lira, daha sonraki cezalarda ise 65 bin liraya kadar para ödemek zorunda kalabileceğini belirtti.

Alışverişlerden sonra fişini almayan tüketicilere, alışverişin tutarına bakılmaksızın 5 bin lira ceza kesilebilecek.

Halihazırda bu ceza halen 680 lira olarak uygulanmaya devam ediyordu. Maliye’nin ceza kesmeye yetkili elemanlarının yanı sıra gerekirse bu amaçla görevlendirilecek kişiler de bu cezayı uygulayabilecek. TÜRMOB yetkilileri, ceza ile fiş tutarı arasındaki tutarsızlığa şu örneği verdi:

EKMEK ALMAYA GİDERKEN 5 BİN LİRA CEZA YİYEBİLİR

“Çocuğunuzu ekmek alması için bakkala gönderdiniz. Çocuk ekmeği alıp bakkaldan çıkarken görevliler fişini sordu. Çocuk da fişi almadığını söyledi. Uygulanacak ceza tam 5 bin lira. Yani ekmeğe diyen çocuğunuz eve 5 bin liralık ceza makbuzuyla dönebilir.”