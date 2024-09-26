Ekmek almaya giderken vurulmuştu! Şüpheliler yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün marketten ekmek alıp eve dönen Ç.E.'nin (9) otomobilden açılan ateşte kolundan vurularak yaralanmıştı. Olayda 2 şüpheli, suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak üzerinde meydana geldi. Evinin yakındaki bir marketten ekmek alan Ç.E., kaldırımda yürüyerek evine döndüğü sırada, bir otomobilden ateş açıldı. Ç.E. kurşunun isabet etmesi sonucu kolundan yaralandı. Şüphelinin bulunduğu otomobil ise olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ç.E., ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin M.B. ve H.E.B. olduğunu tespit etti. Olayda kullanılan tabancayla birlikte yakalanan şüpheliler, gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ç.E.’nin ise tedavisi devam ediyor.