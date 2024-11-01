Ekmek fırınına döner bıçağıyla soyguna girdi: 3 kişiyi yaraladı! Polis vurarak yakaladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ekmek fırınına döner bıçağıyla soyguna girdi: 3 kişiyi yaraladı! Polis vurarak yakaladı

Diyarbakır Yenişehir'de soygun için döner bıçağıyla girdiği ekmek fırınında 2 işçi ile olaya müdahale etmek isteyen esnafı yaralayan Emrullah V., o sırada mesaisine giderken olaya şahit olan polis memuru saldırganı bacağından vurarak yakaladı.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir ekmek fırınına gelen Emrullah V., yanında getirdiği döner bıçağı ve bıçakla çalışanları tehdit ederek, kasadaki paraları istedi.

Çalışanlar direnince arbede çıktı. Sokağa da taşınan arbedede fırın işçileri Ş.G., K.B. ve olaya müdahale etmek isteyen esnaf O.K. yaralandı. Bu sırada mesaisine gitmek için bölgeden geçerken olayı gören bir polis memuru, olaya müdahale etti. Polis, direnen Emrullah V.’yi bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Emrullah V. ve diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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