Ekmek kapısı canını aldı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde gerçekleşen olayda; sürücü çimento kamyonunu boşaltırken, kamyonun çimento kısmında oluşan basınç nedeniyle kapak çarptı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede sürücünün yaşamını kaybettiğini tespit etti. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından talihsiz işçinin cansız bedeni hastane morguna götürüldü.