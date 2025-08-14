Ekmek kapısı canını aldı

Kaynak: İHA
Ekmek kapısı canını aldı

Kayseri’de bir çimento fabrikasında çalışan sürücü, çimento kamyonunu boşaltırken basınç sebebiyle kapağın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde gerçekleşen olayda; sürücü çimento kamyonunu boşaltırken, kamyonun çimento kısmında oluşan basınç nedeniyle kapak çarptı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede sürücünün yaşamını kaybettiğini tespit etti. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından talihsiz işçinin cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Son Haberler
Avukat Rezan Epözdemir’in ifadesi ortaya çıktı
Avukat Rezan Epözdemir’in ifadesi ortaya çıktı
Yamaç paraşütçüsü havalanmaya çalışırken yaralandı
Yamaç paraşütçüsü havalanmaya çalışırken yaralandı
Ekmek kapısı canını aldı
Ekmek kapısı canını aldı
Hatay'daki orman yangında son durumu Vali Masatlı açıkladı
Hatay'daki orman yangında son durumu Vali Masatlı açıkladı
WhatsApp ile Telegram'a terör kısıtlaması
WhatsApp ile Telegram'a terör kısıtlaması