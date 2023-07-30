Ekmek nasıl taze tutulur

Artan ekmek fiyatları ekmeği taze tutmayı da akıllara getirdi. İşte, ayrıntılar…

Ekmek nasıl taze tutulur

Editör: Naim Arıoğlu

Ekmek tüketilirken, bazı kişiler kabuğunu sevdikleri için veya ekmek içi sıcakken hamur olduğundan önce ekmeğin kabuğunu koparıp yerler, bu durumda ekmek daha kolay bayatlar. Çünkü su kaybı kolaylaşır, kurur, kolayca ufalanır.

Ekmeği bozulmadan buzdolabında saklayabiliriz. Böylece küflenmesini önlemiş oluruz. Ancak tazeliği azalacaktır. Bu ekmekler yine kızartılarak veya ısıtılarak yenebilir.

Eğer derin dondurucumuz varsa ekmeği -21 derecede taze olarak uzun süre saklayabiliriz.

Ekmeğin dilimlenerek tüketilmesi bayatlamayı geciktirir.

Ekmeğin küflenmemesi için buharlaştırılmaması gerekiyor. Kuruyan ekmeği canlandırmak için bir tencereye az miktar su koyun ve kaynatın.

Su buharı çıkmaya başladığında tencerenin üzerine bir süzgeç yerleştirin ve kuru ekmekleri koyun. Buhar ekmeğe yavaş yavaş nüfuz ettikçe ekmek kaybettiği nemi alacak ve yenilecek kıvama gelecektir.

Ekmek kesinlikle açıkta bırakılmamalıdır. Ekmek yeterince soğumadan torbaya konursa buhar nedeniyle küflenir.

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