Ekmek teknesi canını aldı

Yüksekova-Esendere yolu üzerindeki bir kum şantiyesinde 25 yaşındaki operatör Servet Arslan, kepçesinin rutin bakımını yaptığı sırada şantiyede bulunan bir kamyonun geri geri hareket etmesiyle kepçe ile kamyon arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralıya yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Servet Arslan'ın otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.