Ekmek teknesi canını aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kepçe operatörü bakım yapmak için iş makinesinden indi. Bu sırada bir kamyon geri gelmeye başladı. Kepçe ile kamyon arasına sıkışan operatör hastanede hayatını kaybetti.

Yüksekova-Esendere yolu üzerindeki bir kum şantiyesinde 25 yaşındaki operatör Servet Arslan, kepçesinin rutin bakımını yaptığı sırada şantiyede bulunan bir kamyonun geri geri hareket etmesiyle kepçe ile kamyon arasında sıkışarak ağır yaralandı.

aw537384-01.jpg

Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralıya yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Servet Arslan'ın otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

aw537384-02.jpg

aw537384-03.jpg

aw537384-04.jpg

Son Haberler
Özgür Özel belediye başkanının başını yakan itirafçının kimliğini açıkladı!
Özgür Özel belediye başkanının başını yakan itirafçının kimliğini açıkladı!
Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok!
Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok!
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi
Uyuşturucu madde etkisinde trafiğe çıktı, ehliyetine el konuldu
Uyuşturucu madde etkisinde trafiğe çıktı, ehliyetine el konuldu
Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu: Tarihi dokuya yoğun ilgi
Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu: Tarihi dokuya yoğun ilgi