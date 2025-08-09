Ekmek teknesi kül oldu!

Kaynak: İHA
Bolu'nun Göynük ilçesinde bir ekmek fırınında çıkan yangında, fırın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Göynük İlçesine bağlı Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Süleymanpaşa bulvarı üzerinde bulunan Ceren D.'ye ait bir ekmek fırınında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler fırını sardı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle dumanla kaplanan iş yerinde bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla fırından çıktı. Olay yerine hızla gelen ekipler, alevlere teslim olan fırını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Ekipler yanan fırında soğutma çalışması yaparken, fırın ise küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

