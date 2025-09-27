Ekmek teknesinde öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Siirt-Eruh kara yolunda freni boşalan vinç kayalıklara çarptı. Sürücü Sabri Yıldırım hayatını kaybetti, Remzi T. yaralandı.

Siirt-Eruh kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Sabri Yıldırım yönetimindeki 42 DRB 21 plakalı vinç, seyir halindeyken freninin boşalmasıyla kontrolden çıktı ve yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Sabri Yıldırım ve yanındaki Remzi T. ağır yaralandı.

aw547073-04.jpg

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, ağır yaralı olan Sabri Yıldırım, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Remzi T.’nin tedavisi ise sürüyor.

aw547073-02.jpg

Jandarma, kazanın nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. Görgü tanıkları, vincin yüksek hızla seyrettiğini belirtti.

aw547073-03.jpg

