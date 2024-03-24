Ekmek tüketiminde hangi ülkeleri solladık? Pasta bulamadık ekmek yiyoruz

Türkiye gıda alışkanlığı ve tüketimi konusunda bir rekora daha koşuyor. Et ve balık tüketiminde diplerde dolaşan ülkemiz malesef ekmek tüketiminde zirveye oynuyor. Dünyada en çok ekmek tüketen ülkeler arasında yıllık 200 kilograma yaklaştık.

işte o sıralama.

Ekmek tüketimi (kişi başına yıllık):

Hindistan: 1,75 kg

Nijerya: 2,26 kg

Brezilya: 2,88 kg

Endonezya: 4,7 kg

Çin: 5,83 kg

ABD: 17 kg

Güney Afrika: 25,8 kg

Japonya: 28,3 kg

Meksika: 33,5 kg

Birleşik Krallık: 37 kg

Suudi Arabistan: 39 kg

Slovenya: 39 kg

İtalya: 44 kg

Avusturya: 46 kg

İspanya: 46 kg

Belçika: 47 kg

İsviçre: 48 kg

Fransa: 50 kg

Norveç: 52 kg

Rusya: 54 kg

İsveç: 54 kg

Lüksemburg: 55 kg

Finlandiya: 55 kg

Almanya: 57 kg

Hollanda: 60 kg

Macaristan: 60 kg

İrlanda: 68 kg

Yunanistan: 70 kg

Danimarka: 70 kg

Polonya: 70 kg

Portekiz: 70 kg

Arjantin: 72 kg

Ukrayna: 88 kg

Bulgaristan: 131,1 kg

Sırbistan: 135 kg

Türkiye: 199,6 kg