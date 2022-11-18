Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi

Ekmek Üreticileri Sendikası Cihan Kolivar, Habertürk TV’de katıldığı bir programda, ekmek fiyatına gelen zamlar ve ekmeğin kaç TL olması gerektiği ile ilgili tartışma sırasında, “Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir" demişti. Program sunucusu Afşin Yurdakul'un sözünü açmasını istemesi üzerine Kolivar, "Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezbere konuşmuyorum. Türkiye’de ekmek, kişi başı tüketim 210 kilo. İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere’de de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor” diye konuşmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kolivar’ın bu sözleri üzerine resen soruşturma başlatmış; Kolivar, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak’ suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Kolivar, eski tarihli sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği iddiasıyla 9 Kasım 2022’de tutuklanmıştı.

Kolivar’ın avukatı Bilge Çiftçi, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada müvekkilinin tahliye edildiğini duyurdu. Çiftçi, “Tutuklama kararına yaptığımız itiraz kabul edildi. Müvekkilim Cihan Kolivar tahliye ediliyor. Adalet geç de olsa tecelli ediyor” dedi.