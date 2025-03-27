Ekmek zammı kararı alındı, konu yargıya taşınıyor!

Kaynak: ANKA
Ekmek zammı kararı alındı, konu yargıya taşınıyor!

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Edirne’de ekmek fiyatlarına yapılan yüzde 50 zamma, Valilik tarafından itiraz edilerek hukuki yollara başvurulacağı ifade edildi.

Edirne'de geçen hafta, 10 liradan satılan 220 gram ekmeğin fiyatı, yüzde 50 zamla 15 liraya yükseldi. Edirne Valiliği, fırıncıların talebi üzerine bağlı bulundukları odalar tarafından yapılan ekmek zammına itirazda bulundu.

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ekmek fiyatlarının yüksek olduğu yönünde gelen şikayetler ve Edirne Valiliği tarafından yapılan itiraz üzerine komisyon kurulduğu belirtildi.

Belediye, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcisinden oluşan 4 kişilik komisyonda, Valiliğin zamma itiraz talebinin oy çokluğu ile reddedildiği aktarıldı. Ekmek fiyatları hakkında bundan sonra Edirne Valiliği tarafından hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.

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