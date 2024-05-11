Ekmeklerin içinden çıkanlar şaşkına çevirdi Ülke ayağa kalktı

Gıda sektöründeki yüksek hijyen standartları ile tanınan Japonya, son olarak bir skandal ile gündeme geldi.

Ülkenin önde gelen şirketlerinden Pasco Shikishima tarafından üretilen paketli ekmeklerin ikisinde fare kalıntıları bulundu.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Firmadan yapılan açıklamada, söz konusu olayın 5-7 Mayıs tarihlerinde müşteriler tarafından iletilen e-postalar sayesinde keşfedildiği kaydedildi.

Gelişmeye istinaden son kullanma tarihleri 7 ve 11 Mayıs tarihleri arasında olan toplam 104 bin paket ekmeğin geri çağrıldığı belirtildi.

ÜRETİME GEÇİCİ OLARAK ARA VERİLDİ

Açıklamada, yaşanan olaya ilişkin bir sağlık sorununa henüz rastlanmadığına işaret edilen, ekmeklerin üretildiği Tokyo’daki fabrikada üretimin geçici olarak durdurulduğu ve soruşturma başlatıldığı aktarıldı.