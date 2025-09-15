Ekmekten çıkanı görünce şaşkına döndü!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Vatandaş satın aldığı ekmekten çıkanı görünce şoke oldu...

Siirt'te yaşayan bir vatandaş satın aldığı ekmekten çıkanı görünce şoke oldu. Ekmekte çivi olduğunu gören vatandaş 'Ya farketmeden yeseydim!' diyerek soluğu zabıta ekiplerinin yanında aldı.

1 GÜNLÜĞÜNE KAPATILDI

Kurallara uymayan işletme 1 günlüğüne kapatılırken, olay sosyal medyada da yer buldu. Vatandaşlar paylaşımlarıyla duruma isyan etti.

Öte yandan hem hijyen hem de gıda güvenliği açısından denetimlerin sıklaştırılması için yetkililere sık sık çağrıda bulunuluyor.

