Ekmekten çıkanı görünce şaşkına döndü!

Siirt'te yaşayan bir vatandaş satın aldığı ekmekten çıkanı görünce şoke oldu. Ekmekte çivi olduğunu gören vatandaş 'Ya farketmeden yeseydim!' diyerek soluğu zabıta ekiplerinin yanında aldı.

1 GÜNLÜĞÜNE KAPATILDI

Kurallara uymayan işletme 1 günlüğüne kapatılırken, olay sosyal medyada da yer buldu. Vatandaşlar paylaşımlarıyla duruma isyan etti.

Öte yandan hem hijyen hem de gıda güvenliği açısından denetimlerin sıklaştırılması için yetkililere sık sık çağrıda bulunuluyor.

